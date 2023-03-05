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14:48, 5 марта 2023Культура

Умер известный российский историк Юрий Жуков

На 86-м году жизни скончался известный историк Юрий Жуков

Кадр: «Сергей Сейтказыевич Билялов» / Youtube

На 86-м году жизни скончался известный историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Юрий Жуков. Об этом сообщает «МИР 24».

О причинах смерти не сообщается. Помимо этого, пока неизвестны дата и место похорон историка.

Юрий Жуков родился в Московской области 22 января 1938 года. Он окончил Московский историко-архивный институт, после чего начал работать в Агентстве печати «Новости» и издательстве «Советская энциклопедия». В 1990-х вступил в Русское географическое общество и получил должность главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук.

Он также был автором научных статей, посвященных первой половине прошлого века, гражданской войне в Советской России и правлению Иосифа Сталина. В качестве писателя-документалиста выпустил ряд монографий, передач и таких книг, как «Операция “Эрмитаж”», «Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг.», «Григорий Зиновьев. Отвергнутый вождь мировой революции».

Анастасия Астахова
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