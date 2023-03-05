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13:11, 5 марта 2023Россия

В Совфеде увидели тайный смысл встречи Байдена и Шольца

Сенатор Климов заявил, что США предупредили Шольца о новой роли ФРГ в украинском конфликте

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент США Джо Байден во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне мог предупредить его о новой, ключевой роли Берлина в украинском конфликте. Такой тайный смысл в переговорах увидел глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов, соответствующий пост опубликован в его Telegram.

По его мнению, впоследствии Германии предстоит «взвалить на себя основные тяготы» продолжения украинского конфликта и задействовать при этом не только материальные средства и вооружение, но и собственных граждан.

«Если же Шольц рискнет "соскочить", то десятки тысяч военных США с их баз в ФРГ, сотни американских агентов, слышащих и читающих все и всех в коридорах немецкой власти, (...) этого не позволят, а если что, найдут ему замену», — заявил сенатор.

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Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин предположил, что Байден и Шольц не стали делать громких заявлений после переговоров в Вашингтоне из-за единства позиции по поддержке Украины. Большую часть времени на встрече они могли посвятить обсуждению технических нюансов, в том числе сроков поставки вооружений, финансовой и технической поддержки, считает он.

Встреча лидеров США и Германии прошла 3 марта. Стороны договорились продолжать санкционную политику против России «настолько долго, насколько это необходимо», призвали к глобальной солидарности с народом Украины и обсудили ее поддержку в гуманитарной, экономической и политической сферах.

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Варвара Кошечкина
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