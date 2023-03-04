Отсутствие громких заявлений по итогам встречи Шольца и Байдена объяснили

Политолог Топорнин: переговоры Байдена и Шольца показали единство их позиции по Украине

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не стали делать громких заявлений после переговоров в Вашингтоне из-за единства позиции по поддержке Украины. Так в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин оценил итоги встречи.

Единая позиция

«Стороны продолжают демонстрировать упорство, единство и принципиальный общий подход в деле поддержки Украины. Наверное, никаких новых заявлений официального характера они не делали, потому что их нет. Они много раз в разных форматах и на разных встречах выступали и говорили, что их поддержка Украины будет продолжаться и будет занимать столько времени, сколько это необходимо, а также они будут исходить из потребностей Украины в противостоянии с Россией», — объяснил политолог.

Темы для переговоров

На этой встрече они могли посвятить больше времени обсуждению всех технических нюансов, считает Топорнин. Среди таких вопросов — сроки поставки вооружений Украине, финансовая и техническая поддержка, считает он.

«Такие моменты абсолютно не требуют публичности. Наоборот, в дипломатии такие вопросы требуют тишины. Если кто-то ожидал громких заявлений, надо признать, что люди неправильно представляют себе формат этих встреч. Совершенно очевидно, что эта встреча носила рабочий характер, связанный с поддержкой Украины», — заключил он.

Никаких принципиальных изменений в политике Германии и США в поддержке Украины против России не произошло и не произойдет в ближайшее время — это главное, что можно вынести из этой встречи Николай Топорнин политолог

Встреча лидеров США и Германии прошла 3 марта в американской столице. По итогам переговоров они договорились продолжать санкционную политику против России из-за начала специальной военной операции на территории Украины «настолько долго, насколько это необходимо». Байден и Шольц также призвали к глобальной солидарности с народом Украины и обсудили ее поддержку в гуманитарной, экономической и политической сферах.

В отличие от официального визита Олафа Шольца в феврале 2022 года в США, эта встреча прошла без заявлений для прессы. В этот раз политики ограничились коротким протокольным приветствием.