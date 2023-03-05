Пересевший в первый класс пассажир оставил босса в экономе и назвал ее безумной

Пассажир отказался уступать начальнице место в первом классе и получил поддержку на Reddit

Пассажир самолета пересел в первый класс, оставив босса в экономе, и назвал ее реакцию на этот поступок безумной. Ситуацией он поделился на форуме Reddit, где получил поддержку от подписчиков.

Автор публикации рассказал, что вместе с начальницей возвращался домой с деловой конференции. Предполагалось, что они будут лететь вдвоем в экономе, однако мужчине повысили класс обслуживания до первого за частые полеты с этой авиакомпанией.

Он отказался уступать место руководительнице, из-за чего сразу после полета столкнулся с серьезным разговором о «несоблюдении протокола». Женщина объяснила сотруднику, что она старше по должности и должна была пересесть в первый класс вместо него.

«Мне кажется, это абсолютное безумие. Компания заплатила за мое место, но именно мои личные расходы по карте и частные поездки позволили мне бесплатно повысить класс обслуживания», — написал автор.

В комментариях пользователи предложили мужчине обратиться в отдел кадров и рассказать о случившемся, однако, по его словам, начальница прежде «уже мстила тем, кто на нее жаловался». Пользователи Reddit возмутились поведением женщины, заметив, что «приличный человек не стал бы так себя вести».

Ранее пользователи Reddit поддержали мать, отправившую сына в экономкласс самолета. Женщина оплатила первый класс для няни троих своих детей, а сына-подростка отсадила в эконом, объяснив это тем, что в последние годы он стал слишком эгоистичным.