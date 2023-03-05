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05:16, 5 марта 2023Мир

Макрон призвал Конго не искать на стороне виноватых в ситуации с безопасностью

Макрон призвал ДР Конго не искать виноватых на стороне в ситуации с безопасностью в стране
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Демократическую республику Конго «не искать виноватых на стороне» в ситуации, которая сложилась с безопасностью в государстве. Трансляция пресс-конференции велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

Политик посетил столицу ДРК Киншасу, где встретился с лидером страны Феликсом Чисекеди. Главе французского государства напомнили о причастности Франции к геноциду в Руанде в 1994 году и задали вопрос, как Париж рассчитывает помочь в восстановлении безопасности на востоке страны.

Макрон подчеркнул, что Франция остается союзником ДР Конго, однако восстановление безопасности и суверенитета является ответственностью местных властей.

«Но я отвергаю ответственность, которую можно приписать Франции. Я за правду, но за правду целиком: я отказываюсь брать на себя все это бремя», — заявил политик, подчеркнув, что с 1994 года республика не сумела восстановить ни военный, ни административный суверенитет.

Макрон добавил, что ответственностью местных властей является обеспечение правосудия и суд над всеми причастными к преступлениям в конголезских войнах.

Ранее президент Франции заявил об окончании «эпохи французской Африки». По словам Макрона, Франция является нейтральным партнером, с которым можно выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства.

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Марина Совина
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