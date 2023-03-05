Следовавший в Россию поезд с 200 пассажирами сошел с рельсов

На западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд Бишкек — Самара

В Актюбинской области на западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Инцидент был зафиксирован в 10:30 по местному времени (7:30 мск) на станции Бершугир в Шалкарском районе.

Согласно предварительным данным, произошло боковое столкновение состава, шедшего по маршруту Бишкек — Самара, с маневровым локомотивом. В результате случился сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда.

По информации ведомства, в поезде находились более 200 человек — граждане Киргизии, России и Казахстана, а также работники железнодорожной компании «Казахстан темир жолы». В настоящее время они размещены в других вагонах поезда, в госпитализации никто не нуждается.

На место ЧП направлен спасательный вертолет, спасательные подразделения и восстановительный поезд. Правоохранительные органы установят причины происшествия.

20 февраля сообщалось, что на Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву в Волынской области. В результате никто не пострадал.