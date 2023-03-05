Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:52, 5 марта 2023Бывший СССР

Следовавший в Россию поезд с 200 пассажирами сошел с рельсов

На западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд Бишкек — Самара

Фото: G-R Mottez / Unsplash

В Актюбинской области на западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Инцидент был зафиксирован в 10:30 по местному времени (7:30 мск) на станции Бершугир в Шалкарском районе.

Согласно предварительным данным, произошло боковое столкновение состава, шедшего по маршруту БишкекСамара, с маневровым локомотивом. В результате случился сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда.

По информации ведомства, в поезде находились более 200 человек — граждане Киргизии, России и Казахстана, а также работники железнодорожной компании «Казахстан темир жолы». В настоящее время они размещены в других вагонах поезда, в госпитализации никто не нуждается.

На место ЧП направлен спасательный вертолет, спасательные подразделения и восстановительный поезд. Правоохранительные органы установят причины происшествия.

20 февраля сообщалось, что на Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву в Волынской области. В результате никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский офицер рассказал о применении новых мощнейших бомб в зоне СВО
В ФСО оценили вероятность убийства Сталина
Фитнес-эксперт назвала восемь признаков перетренированности
Западные аналитики оценили значение потери Артемовска для ВСУ в Донбассе
Россиян предупредили о пятикратном подорожании авиабилетов
Неизвестный открыл стрельбу в центре Петербурга
В США усомнились в возможности Украины долго протянуть в конфликте
Следовавший в Россию поезд с 200 пассажирами сошел с рельсов
МВД внесло в базу розыска соучастника теракта в Брянской области
Четверо грабителей в масках сорвали свидание москвича с незнакомкой из соцсетей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.