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02:20, 5 марта 2023Экономика

Россиян предупредили о праве банка списать деньги со счета

Доцент РЭУ Валишвили заявила о праве банка списать деньги со счета клиента по решению суда

Фото: Unsplash

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что нередко банки списывают денежные средства со счетов или депозитов россиян без их ведома. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Валишвили предупредила россиян о праве банка списать деньги со счета и отметила, что это возможно только в двух случаях — по решению суда или в соответствии с договором между финансовой организацией и ее клиентом. Наиболее часто встречается первый вариант, для реализации которого иногда достаточно даже судебного приказа.

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При этом с февраля 2022 года банки обязаны оставлять на счетах россиян с долгами средства в размере прожиточного минимума. С 1 июля прошлого года россияне обладают правом направить в свою финансовую организацию заявление о сохранении прожиточного минимума на текущих счетах.

Если пункт о списании средств содержится в договоре банковского обслуживания, кредитного договора или дополнительного соглашения к ним, то согласие на него можно отозвать в любой момент.

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Марина Совина
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