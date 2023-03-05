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00:30, 5 марта 2023Мир

В США заявили о замалчивании правды о взрывах на «Северных потоках»

TAS: в США замалчивают правду о причастности Байдена ко взрывам на «Северных потоках»

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках» выглядит правдоподобно, но СМИ США не обсуждают эту тему, так как не хотят знать правду, пишет журнал The American Spectator (TAS).

Он заявил, что в случае одобрения «Северного потока-2» Германией, количество дешевого российского газа, поставляемого в ФРГ и Западную Европу, выросло бы в два раза. «По понятным причинам многие политики и эксперты рассматривали это как серьезный потенциальный источник доходов для России и как потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы в связи с ее действиями на Украине», — объяснил автор.

Журналист напомнил, что статья Херша основана на информации анонимных источников. Несмотря на это, в свете обещаний президента США Джо Байдена положить конец российскому газопроводу, она выглядит правдоподобной, добавил он.

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«Тревожным сигналом является полное отсутствие освещения в СМИ статьи Херша и официальных расследований. Никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, сделал ли режим Байдена важный шаг к прямому открытому конфликту с Россией», — подчеркнул автор. Он уверен, что СМИ замалчивают правду о причастности администрации президента США ко взрывам.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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