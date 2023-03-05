В Совфеде назвали геополитической миной споры между США и Китаем из-за Тайваня

Пушков назвал возможный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня геополитической миной

Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал споры между США и Китаем из-за Тайваня геополитической миной замедленного действия. Свой комментарий он написал в Telegram.

Сенатор отметил, что возможный конфликт является «острым ножом» для США и противников воссоединения с Китаем на самом Тайване. «Часовой механизм этой геополитической мины замедленного действия продолжает тикать. Час "Х" неизвестен», — констатировал он.

Ранее Пушков выразил мнение, что конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен. Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.

В марте Китай опубликовал социально-экономический план развития на 2023 год, согласно которому Пекин собирается вести решительную борьбу против независимости Тайваня с целью воссоединить страну.

