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23:59, 4 марта 2023Россия

Российский сенатор заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем

Сенатор Пушков заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал планы США ввести запрет на инвестиции в китайские технологии, потенциально угрожающие американской национальной безопасности. Он считает, что конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен.

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты», — написал сенатор.

Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.

Ранее издание Global Times сообщило, что США пытаются решить все свои проблемы с помощью военной силы, но такие действия не приводят ни к чему хорошему. Автор статьи отметил, что США сопоставимы с «гигантским молотком», который разрешает большинство проблем забиванием гвоздей.

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Марина Совина
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