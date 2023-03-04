Российский сенатор заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем

Сенатор Пушков заявил о неизбежности конфликта между США и Китаем

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал планы США ввести запрет на инвестиции в китайские технологии, потенциально угрожающие американской национальной безопасности. Он считает, что конфликт между Вашингтоном и Пекином неизбежен.

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты», — написал сенатор.

Он уточнил, что каждый шаг двух стран говорит о том, что их противостояние будет лишь усиливаться, отметив, что этого никак не удастся избежать.

Ранее издание Global Times сообщило, что США пытаются решить все свои проблемы с помощью военной силы, но такие действия не приводят ни к чему хорошему. Автор статьи отметил, что США сопоставимы с «гигантским молотком», который разрешает большинство проблем забиванием гвоздей.