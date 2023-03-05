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09:25, 5 марта 2023Россия

Командующие группировок доложили Шойгу об обстановке в зоне СВО

Глава Минобороны Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки в зоне специальной военной спецоперации (СВО) и заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планах на будущее. Об этом пишет Минобороны.

Отмечается, что Шойгу в том числе обратил внимание «на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях», а также на организацию обеспечения войск и работу медицинских и тыловых подразделений.

Обсуждения также коснулись подготовки подразделений резерва и военно-политической работы.

Накануне министр провел совещание, на котором подняли вопрос постоянного обеспечения военных боеприпасами, вооружением и техникой. Он также поговорил с военными, после чего они получили государственные награды — в том числе медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

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Виктория Кондратьева
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