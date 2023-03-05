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07:03, 5 марта 2023Мир

В США высмеяли идею лишить Россию Крыма

Американский журналист Наполитано назвал глупой идею Запада лишить Россию Крыма

Фото: Unsplash

Американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано заявил, что западная идея об «освобождении» Крыма от России является абсурдной. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Наполитано высмеял идею Запада лишить Россию Крыма и назвал ее глупой. «[Идея о том, что] Крым может быть "освобожден" от России — это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике», — подчеркнул он.

Журналист из США также назвал обращение российского президента Владимира Путина к Госдуме 21 февраля одним из самых рациональных от глав государств за последнее время. По его словам, Путин знает, что за кризисом на Украине стоит Запад. Этот факт «известен нам всем», добавил Наполитано. По его мнению, эскалации конфликта способствовало расширение НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке страны к нападению на Крым. Он сообщил о моральной и технической готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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