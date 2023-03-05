В греческий порт прибыло судно с военной техникой США

В греческий порт Александруполис прибыло транспортное судно Liberty с военной техникой США

В греческий порт Александруполис прибыло гигантское транспортное судно Liberty с военной техникой США. Об этом в своих социальных сетях сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил, передает РИА Новости.

«Мы начинаем операции ротации военной техники/средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке)», — написал Хаджимихаил.

Доставленное в порт в субботу, 4 марта, военное оборудование позже отправится в Болгарию и Румынию, где будет использовано на фоне военного конфликта на Украине. Судно Liberty Pride отправится к побережью Черного моря после погрузки припасов и военного оборудования сил НАТО в середине следующей недели.

По данным агентства, США использует порт в Александруполисе и военный лагерь рядом с ним для транспортировки военных грузов и войск в Восточную Европу и на Украину. Соответствующее соглашение о праве Америки распоряжаться военными базами, в числе которых и порт Александруполиса, было подписано с Грецией 14 октября 2021 года.

Ранее стало известно, что военную технику США, принадлежащую 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, готовятся передислоцировать в континентальную часть США после участия в учениях Atlantic Resolve.