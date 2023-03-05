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12:44, 5 марта 2023Мир

В сети появились кадры с военной техникой США в польском порту

Baltic Security опубликовал кадры с военной техникой США в польском порту Гдыня

Военную технику США, принадлежащую 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, готовятся передислоцировать в континентальную часть США после участия в учениях Atlantic Resolve. Кадры опубликовало издание Baltic Security в Twitter.

800 единиц военной техники из США привезли в Польшу в начале декабря. Там в том числе были бронированные машины и танки Abrams. Технику перевезли в рамках операции Atlantic Resolve.

Солдаты 1-й пехотной дивизии США сопровождали груз. При этом та техника была предназначена для Польши.

После начала специальной военной операции России на Украине, 24 февраля, США направили на восточный фланг НАТО около 40 тысяч военнослужащих в рамках укрепления альянса. Кроме того, туда постоянно направляют дополнительную технику.

Виктория Кондратьева
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