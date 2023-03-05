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00:59, 5 марта 2023Россия

Минобороны России открыло дополнительную горячую линию по вопросам СВО

Минобороны России объявило о запуске дополнительной горячей линии по вопросам СВО

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции (СВО), заявило ведомство в Telegram-канале.

В пресс-службе объявили о запуске дополнительной горячей линии по вопросам СВО — 117. «Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы — 122», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине. По сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военные уничтожили несколько сотен солдат противника: более 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях, на херсонском направлении — более 60, а на донецком — до 210.

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Марина Совина
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