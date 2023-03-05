В России пообещали поддержать Китай в восстановлении суверенитета над Тайванем

Сенатор Джабаров: у КНР есть все возможности восстановить полный суверенитет над Тайванем

Россия всегда будет на стороне Китая, в том числе в вопросе восстановления полного суверенитета над Тайванем. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, у Пекина есть все возможности для соответствующих действий. «И как он это будет делать — это уже внутреннее дело Китая. Китай для нас — дружественная держава. И мы надеемся, что все пройдет мирно, спокойно, но мы всегда будем на стороне Пекина», — пообещал поддержку сенатор.

Джабаров также выразил мнение, что КНР последовательно, неукоснительно и неумолимо движется к объединению Тайваня с континентальной частью страны, в то время как Вашингтон «пытается разыграть эту карту» и постоянно провоцирует Пекин.

4 марта китайское издание Global Times писало, что Соединенные Штаты пытаются решить все свои проблемы с помощью военной силы, но такие действия не приводят ни к чему хорошему. Автор статьи также назвал украинский и тайваньский конфликты инструментами для снижения сферы влияния России и Китая.