Стало известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Купянске

Глава Харьковской ОВА заявил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Купянске

В городе Купянске Харьковской области Украины был поврежден объект транспортной архитектуры. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром… в Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры», — заявил Синегубов.

По его словам, стало известно, что на объекте произошел пожар. В настоящее время на месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в марте администрация Купянска объявила об эвакуации отдельных категорий населения на фоне «нестабильной ситуации в области безопасности». В частности, из города в обязательном порядке должны выехать семьи с детьми, а также маломобильные граждане и люди с инвалидностью.