Трамп предложит создать футуристические «города свободы»

Politico: Трамп предложит создать «города свободы» в ходе предвыборной кампании

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании предложит создать до десяти футуристических «городов свободы» в Соединенных Штатах и откроет конкурс на их проектирование, об этом сообщила газета Politico.

Политик имеет крупные планы по благоустройству на благо будущего Америки, отмечает издание. Среди них в том числе привлечение инвестиций к разработке летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, программа по резкому росту численности населения за счет «детских бонусов», создание «ульев промышленности» для сокращения технологической зависимости от Китая.

«Если оглянуться на три года назад, то, что мы делали, было немыслимо. Как это было хорошо, как это было здорово для нашей страны. Нашей целью будет качественный скачок в уровне жизни американцев», — заявил Трамп.

Он добавил, что многие поколения американцев преследовали большие мечты и реализовывали масштабные проекты, которые казались невозможными. В качестве примера экс-лидер привел покорение Америки, выстроенные на дикой границе новые города, изменение жизни при помощи системы автомагистралей между штатами, запуск многочисленных спутников на орбиту Земли.

Ранее Fox News сообщил, что Дональд Трамп стал лидером по поддержке среди республиканцев перед выборами главы государства в 2024 году. Телеканал предрек политику победу на новых праймериз республиканцев.

