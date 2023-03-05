Трамп рассказал о призыве к Путину «не захватывать страны»

Экс-лидер США Трамп заявил, что призывал президента РФ Путина не захватывать другие страны

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что призывал российского лидера Владимира Путина «не захватывать другие страны» и предупреждал о возможном ответе. Его слова приводит ТАСС.

«Я сказал: "Владимир, не делай этого, ты знаешь, что мы друзья, не захватывай страны, поскольку тогда Москва окажется под тяжелым ударом», — рассказал бывший глава Белого дома, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии.

Политик добавил, что Путин, вероятно, «не поверил» подобному предупреждению.

В том же выступлении бывший президент США снова пообещал решить конфликт на Украине за сутки. Он подчеркнул, что это не станет сложной задачей. При этом Трамп отказался объяснять, в чем заключается его план, поскольку в противном случае он потеряет возможность его реализовать.

