Российский ракетоносец совершил экстренную посадку в Пулково

РБК: ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщил РБК источник в транспортном комплексе Санкт-Петербурга.

По его словам, такое решение было принято из-за неблагоприятных метеоусловий. Собеседник издания уточнил, что посадка не была аварийной. «Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной», — заявил он.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в московском аэропорту Внуково. Сообщалось, что вертолет специального летного отряда «Россия» повредил винт при посадке. Данный спецотряд базируется в аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале.