Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 5 марта 2023Россия

Российский ракетоносец совершил экстренную посадку в Пулково

РБК: ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково

Фото: 331 / 332-SQUADRON / Scanpix / Reuters

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщил РБК источник в транспортном комплексе Санкт-Петербурга.

По его словам, такое решение было принято из-за неблагоприятных метеоусловий. Собеседник издания уточнил, что посадка не была аварийной. «Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной», — заявил он.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в московском аэропорту Внуково. Сообщалось, что вертолет специального летного отряда «Россия» повредил винт при посадке. Данный спецотряд базируется в аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский ракетоносец совершил экстренную посадку в Пулково
В ДНР назвали число погибших из-за обстрелов жителей Ясиноватой в прошлом году
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл обстоятельства трагедии
Известный священник дал советы по борьбе с повышенной тревожностью
В Белоруссии будут проводить проверку перед выдачей оружия народному ополчению
В Совфеде назвали геополитической миной споры между США и Китаем из-за Тайваня
В офисе Зеленского раскритиковали рекламу Louis Vuitton
Финского министра заподозрили в выступлении в нетрезвом состоянии
В МВД Белоруссии рассказали о подразделении с ударными дронами
В Европе заявили об избавлении от зависимости от поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.