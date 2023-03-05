Трамп назвал наиболее заинтересованных в победе Украины

Трамп назвал европейские страны гораздо более заинтересованными в победе Украины, чем США

Бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал огромное финансирование нынешней администрации страны Киева. Он назвал европейские государства наиболее заинтересованными в победе Украины, отметив, что для США это не имеет настолько большое значение, сообщает РИА Новости.

«Мы все хотим увидеть успех, но для стран Европы он гораздо важнее чем для нас, из-за их местоположения», — заявил экс-лидер США.

Трамп задался вопросом, почему Вашингтон при этом выделяет Украине столь большие средства на оказание помощи, в то время, как его европейские партнеры передают Киеву лишь малую часть этих средств. По его словам, в случае его победы на президентских выборах в 2024 году США прекратят участвовать в различных «бессмысленных войнах».

Ранее Трамп заявил, что решить конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда», вновь пообещав сделать это за сутки в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что это не станет сложной задачей. При этом экс-президент отказался объяснять, в чем заключается его план, поскольку в противном случае он потеряет возможность его реализовать.