Глава РСМД Кортунов: сокращение США помощи Украине, скорее всего, произойдет к концу года

Сокращение США военной помощи Украине, скорее всего, произойдет к концу этого года. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность снижения уровня американской поддержки генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что разрыв между апологетами военной помощи Украине и реальными избирателями в США стал настолько очевиден, что даже крупные издания пишут о растущей усталости налогоплательщиков от конфликта. Это может вынудить Запад отказаться от военной помощи Киеву, добавил он.

Возможно действительно, та усталость, которая начинает появляться и которая отражена в результатах опросов общественного мнения, скажется на политических решениях США. Но, скорее всего, это произойдет не в самое ближайшее время, а ближе к концу этого года Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Особенно если представления Запада о том, что Украина может перейти в какое-то решительное контрнаступление, не оправдаются, то уровень поддержки Украины со стороны США будет снижаться», — сказал Кортунов. А поскольку выборы в США так или иначе приближаются, то к настроениям избирателей в администрации будут прислушиваться, заявил глава РСМД.

«Сейчас настроение американцев хоть и влияет на подход администрации, но влияет косвенно. Потому что следующие выборы в США еще не скоро — они будут только в ноябре 2024 года. Поэтому то время, когда США будет внимательно отслеживать настроение избирателей, наступит позже», — убежден собеседник «Ленты.ру».

Тем не менее определенные сложности у администрации Соединенных Штатов начинают возникать, и касаются они двух аспектов оказания помощи Украине, сообщил Кортунов.

«Во-первых, республиканцы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, требуют более жесткой, более полной и более прозрачной отчетности о том, как расходуются американские средства на Украине. Потому что есть подозрения, что часть этих ресурсов используется не так, как надо. Во-вторых, республиканцы, хоть и не отказываются от поддержки Украины, считают, что бремя помощи распределилось несправедливо между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками», — заявил он.

Республиканцы считают, что было бы неплохо, если бы администрация США надавила на европейцев, чтобы они увеличили свой вклад. Тогда Соединенные Штаты могли бы снизить уровень своей поддержки Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что за последний год общий объем помощи Украине со стороны Германии составил около 14 миллиардов евро, что сделало ее самым большим донором Киева в континентальной Европе.

Помимо этого, Шольц подметил, что страны Запада готовы дать Украине гарантии безопасности только после окончания конфликта. На данный момент, по его мнению, время для подобных договоренностей еще не пришло.