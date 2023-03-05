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17:12, 5 марта 2023Интернет и СМИ

В США предсказали отказ американцев «выписывать чеки» на помощь Украине

Washington Times: усталость от поражений украинцев вынудит Запад прекратить помощь Киеву

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Разрыв между апологетами военной помощи Украине и реальными избирателями в США стал настолько очевиден, что даже крупные издания пишут о растущей усталости налогоплательщиков от конфликта. Это может вынудить Запад отказаться от военной помощи Киеву, пишет обозреватель The Washington Times Майкл Маккена.

«Как только президентская избирательная кампания начнется, американцы могут начать более внимательно изучать масштабы и стоимость участия нашей страны в войне. Американский народ — по праву сосредоточенный на своих собственных проблемах — вряд ли будет продолжать выписывать чеки Украине и бесконечно приближаться к реальной войне [с Россией]», — убежден колумнист.

Он также предсказал, что ни одна из сторон не сможет одержать полную победу в конфликте. Впрочем, ни одна из них и не будет побежденной, предположил Маккена.

Ранее известный американский историк и лингвист Ноам Хомский заявил, что попытки США обвинить Россию в агрессии можно расценить как анекдот.

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Виктория Кондратьева
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