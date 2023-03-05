Американский историк оценил попытки США обвинить Россию в агрессии

Историк Хомский: слова вице-президента США Харрис об Украине вызвали хохот у других стран

Слова вице-президента США Камалы Харрис на конференции по безопасности в Мюнхене по поддержке Украины и вине России в развязывании агрессии против суверенного государства можно оценить как анекдот. Так попытки обвинить Москву в украинском кризисе оценил известный американский историк и лингвист Ноам Хомский в интервью YouTube-каналу In Context.

«Слова Харрис, адресованные представителям стран Глобального Юга о ситуации, когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали — мы не хотим быть частью вашей войны», — заявил исследователь.

Ранее американский журнал The American Thinker признал, что подавляющая часть Южного полушария встала на сторону России, пока США и Европа поддерживают Украину. «За исключением Новой Зеландии и Австралии, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. Другими словами, на стороне президента РФ Владимира Путина не только Китай, а почти все страны в этой части мира», — подчеркнуло издание.