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03:02, 5 марта 2023Мир

В Британии посоветовали главе Еврокомиссии утопиться после слов о России

Британская журналистка Робертс посоветовала фон дер Ляйен утопиться после слов о России
СюжетСанкции против России:
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс в Twitter посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен утопиться после слова о России.

Таким образом она прокомментировала публикацию на официальной странице фон дер Ляйен о создании Международного центра судебного преследования за преступление агрессии в Гааге, направленного на осуждение российской спецоперации на Украине. Глава ЕК заявила, что гордится этим и призвала «привлечь виновных к ответственности».

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — заявила Робертс в ответ на слова политика.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты начали разрабатывать санкции против России на случай конфликта на Украине за два месяца до спецоперации.

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Марина Совина
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