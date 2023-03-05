В Британии посоветовали главе Еврокомиссии утопиться после слов о России

Британская журналистка Робертс посоветовала фон дер Ляйен утопиться после слов о России

Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс в Twitter посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен утопиться после слова о России.

Таким образом она прокомментировала публикацию на официальной странице фон дер Ляйен о создании Международного центра судебного преследования за преступление агрессии в Гааге, направленного на осуждение российской спецоперации на Украине. Глава ЕК заявила, что гордится этим и призвала «привлечь виновных к ответственности».

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — заявила Робертс в ответ на слова политика.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты начали разрабатывать санкции против России на случай конфликта на Украине за два месяца до спецоперации.

