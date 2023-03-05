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04:07, 5 марта 2023Россия

В российском регионе ребенок утонул во время катания на самодельном плавсредстве

СК: в Краснодарском крае 8-летний ребенок утонул, плавая на самодельном плавсредстве

Фото: Следственный комитет по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае восьмилетний ребенок утонул во время катания на самодельном плавсредстве, об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по российскому региону.

Как стало известно, днем 3 марта двое детей нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и поплыли на нем. Когда его начало подтапливать, несовершеннолетние оказались в воде.

Местный житель услышал крики о помощи и успел спасти одного из мальчиков, второго унесло под воду, его тело обнаружили в субботу, 4 марта.

По факту гибели ребенка Кореновским межрайонным следственным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В конце февраля девочка и мальчик провалились под лед в Ростове-на-Дону. Тонущих детей заметил сторож лодочной станции, однако спасти их не успел.

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Марина Совина
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