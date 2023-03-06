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20:36, 6 марта 2023Мир

Американский полковник заявил о погибшей Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина уже погибла как государство

Фото: Toby Melville / Reuters

Украина уже потерпела крах как государство, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он сказал об этом в своем личном блоге на YouTube.

«Украина как национальное государство уже мертва. Сорок процентов ее городов и инфраструктуры уничтожено. Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России», — пояснил американский полковник. Он добавил, что за год из страны уехали миллионы людей, ее население сократилось примерно до 18-22 миллионов (с 38 миллионов).

Ранее Макгрегор также призывал страны Запада не допускать дальнейшей эскалации отношений с Россией. Он считает, что в Европе и Северной Америке многие «потеряли здоровый страх перед войной».

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Виктория Кондратьева
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