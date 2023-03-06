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17:47, 6 марта 2023Мир

Американский полковник призвал Запад вспомнить о страхе войны

Полковник Дуглас Макгрегор: Западу нельзя допустить дальнейшей эскалации отношений с РФ

Фото: Erik de Castro / Reuters

Западу нельзя допустить дальнейшей эскалации отношений с Россией, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свое мнение по данному вопросу он озвучил в подкасте, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам американского полковника, в Европе и Северной Америке многие «потеряли здоровый страх перед войной», хотя всем следует бояться войны.

«Мы ошибочно заключили, что война — это всегда то, что происходит в чужой стране. Война никогда не происходит здесь, она происходит за границей. И мы никогда не несем тяжелых потерь, мы несем очень мало потерь, и это потому, что мы лучшие. Ну можно сложить все это вместе — и тогда вы заблуждаетесь на олимпийском уровне», — подчеркнул он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предсказал события после окончания конфликта на Украине.

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Варвара Кошечкина
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