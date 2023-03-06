В Польше увидели надвигающийся «демографический метеорит»

Президент Института госфинансов Польши Дудек: в стране наступил демографический кризис

Президент Института государственных финансов Польши Славомир Дудек считает, что на страну надвигается «демографический метеорит»: население быстро стареет, и вот-вот может начаться кризис. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

«У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — заявил он.

Дудек считает, что для смягчения кризиса нужно смягчить миграционную политику и стимулировать экономическую активность населения. Он сослался на один из сценариев, описанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): согласно ему, к 2050 году госдолг Польши может вырасти до 140 процентов от ВВП. Сейчас национальный долг страны составляет 55 процентов.

Ранее в Литве также спрогнозировали резкое уменьшение численности населения уже к 2045 году — оно может сократиться до 2 миллионов человек.