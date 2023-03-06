Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 6 марта 2023Мир

В Польше увидели надвигающийся «демографический метеорит»

Президент Института госфинансов Польши Дудек: в стране наступил демографический кризис

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Института государственных финансов Польши Славомир Дудек считает, что на страну надвигается «демографический метеорит»: население быстро стареет, и вот-вот может начаться кризис. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

«У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — заявил он.

Дудек считает, что для смягчения кризиса нужно смягчить миграционную политику и стимулировать экономическую активность населения. Он сослался на один из сценариев, описанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): согласно ему, к 2050 году госдолг Польши может вырасти до 140 процентов от ВВП. Сейчас национальный долг страны составляет 55 процентов.

Ранее в Литве также спрогнозировали резкое уменьшение численности населения уже к 2045 году — оно может сократиться до 2 миллионов человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Киев принял решение по Артемовску
Ставший ученым из-за смерти отца астрофизик раскрыл секрет машины времени
Продлена мера пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
В России произошло новое землетрясение
В Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Россиянка до смерти избила бабушку во время ссоры
Камерунский игрок заявил о проблемах в немецком клубе из-за гражданства России
Сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу
В Кремле ответили на сообщения о возможной консервации «Северных потоков»
Задержанный в Домодедове мужчина в камуфляже оказался дезертиром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.