В России подскочили продажи крепкого алкоголя

FinExpertiza: продажи крепкого спиртного в России в 2022 году увеличились на 7,5 процента

Розничные продажи крепкого спиртного — водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов — увеличились в 2022 году на 7,5 процента, до 6,8 литра на человека в год. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом продажи вина снизились (на 5,5 процента по сравнению с 2021 годом) — с 6,6 до 6,2 литра на каждого жителя страны в год, а продажи пива — остались без изменений (52,2 литра на человека в год). Рост продаж крепкого алкоголя, в том числе джина, рома и ликеров, произошла на фоне ухода многих иностранных брендов с российского рынка.

«Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок. При этом водка и коньяк подорожали меньше, чем вино и пиво, что также отразилось на росте потребления. Кроме того, на статистике сказывается продолжающееся обеление алкогольного рынка и сокращение контрафакта», — пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Он добавил, что употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2022 года россияне начали вести себя как во время карантинных ограничений и променяли культурный досуг на вредное потребление — сладости, алкоголь и табак. Траты на покупку таких товаров увеличились по сравнению с 2021 годом на 18,6 процента. Подобная смена предпочтений происходит на фоне стресса и экономической неопределенности.