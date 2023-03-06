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12:46, 6 марта 2023Культура

Названо главное аниме 2022 года

Cyberpunk: Edgerunners названо главным аниме 2022 года по версии Crunchyroll Anime Awards

Изображение: CD PROJEKT

Названо главное аниме 2022 года по версии Crunchyroll Anime Awards. Так, главный приз получил проект Netflix Cyberpunk: Edgerunners, основанный на игре Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В минувшие выходные в Токио прошла седьмая ежегодная церемония вручения наград Crunchyroll Anime Awards, на которой выбираются ведущие достижения в области японской анимации в широком диапазоне категорий путем всеобщего всенародного голосования.

Наибольшее количество наград получил аниме-сериал «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba), который одержал победу в таких категориях, как «Лучший экшен», «Лучшая анимация», «Лучший режиссер» (Харуо Сотозаки) и «Лучшее фэнтези». Среди других крупных победителей — «Лучшее полнометражное аниме» — «Магическая битва 0» (Jujutsu Kaisen 0), производства японской компании MAPPA, «Лучшая драма», «Лучший опенинг» и «Лучшая музыка» — «Атака титанов» (Attack on Titan).

Ранее стало известно о планах Netflix выпустить аниме-сериал по «Очень странным делам» Stranger Things Tokyo.

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Варвара Кошечкина
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