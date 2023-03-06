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10:00, 6 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об обстреле отступающих из Артемовска частей артиллерией ВСУ

«ВО»: бригада ВСУ приняла отступающих из Артемовска за «Вагнер» и открыла по ним огонь

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

93-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыла огонь по отступающим из Артемовска (украинское название Бахмут) солдатам 128-й бригады территориальной обороны, приняв их за подразделения ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно «Военному обозрению».

Украинские теробороновцы отступали по проселочной дороге. Вскоре их обнаружила артиллерия ВСУ, которая обстреляла своих сослуживцев с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«По последним сведениям, в результате "дружественного огня" у 128-й бригады до роты "трехсотых" и "двухсотых"», — отмечает издание.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за Артемовска. Как утверждается, Залужный рекомендовал начать отступление из города еще несколько недель назад.

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Алевтина Запольская
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