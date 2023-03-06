Появились кадры удара российской артиллерии по украинским военным в Артемовске

Военкор Руденко опубликовал кадры удара российской артиллерии по солдатам ВСУ в Артемовске

Кадры удара российской артиллерии по украинским солдатам в Артемовске (украинское название Бахмут) опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

Само видео снято военнослужащими 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые застали обстрел, находясь в квартире многоэтажного здания.

На кадрах запечатлено, как в непосредственной близости от постройки происходит сильная детонация, за ней следует поднимающийся столб пыли.

Ранее стало известно, что 93-я бригада ВСУ открыла огонь по отступающим из Артемовска солдатам 128-й бригады территориальной обороны, приняв их за подразделения ЧВК «Вагнер».