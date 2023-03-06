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09:49, 6 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили за убийство брата после просьбы меньше пить и помогать матери

В Астрахани дали 9,5 года мужчине, зарезавшему младшего брата за просьбу помогать матери

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Астрахани суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 39-летнего местного жителя за убийство 30-летнего родственника. Об этом в понедельник, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 10 сентября 2022 года пьяный фигурант находился в квартире на улице Хибинской. Домой вернулся младший брат осужденного, и между ними произошла ссора. Потерпевший просил фигуранта меньше выпивать и помогать матери. Родственники стали драться, в какой-то момент осужденный схватил нож и зарезал жертву.

Ранее стало известно, что в Свердловской области судимый мужчина заступился за мать и до смерти забил брата-близнеца.

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Екатерина Власова
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