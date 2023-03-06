В ООН призвали продлить зерновую сделку любой ценой

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Бизли призвал продлить зерновую сделку

Зерновую сделку нужно продлить во что бы то ни стало. К этому призвал глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, его обращение опубликовано в Twitter.

По словам Бизли, всему мировому населению грозит серьезная опасность, если Черноморское зерновое соглашение не удастся продлить. «Срок соглашения по зерну истекает, и [оно] должно быть продлено любой ценой», — заявил он.

Глава ВПП указал, что Украина экспортирует зерно, объема которого хватит на нужды 400 миллионов человек. Благодаря зерновой сделке удалось предоставить продовольствие 36 миллионам человек. Бизли подчеркнул, что «на кону стоит мир».

5 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна примет участие в зерновой сделке, только если другие стороны будут равноправно выполнять свои условия. Дипломат предупредила, что Россия откажется от участия, если сделка вновь станет «очередным мухлежом».

При этом ранее российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что зерновая сделка не работает. Причиной этого МИД назвал саботаж западными странами меморандума Россия — ООН.