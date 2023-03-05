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17:16, 5 марта 2023Мир

В МИД назвали условие участия России в зерновой сделке

Захарова: Россия будет участвовать в зерновой сделке при ее равноправном выполнении

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна примет участие в зерновой сделке только в том случае, если другие стороны будут равноправно выполнять свои условия. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

На вопрос о вероятности продления зерновой сделки дипломат ответила: «Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях».

Захарова добавила, что Россия откажется от участия, если сделка вновь станет «очередным мухлежом». «Если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование, если западные страны не изменят позицию по отношению к России.

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Анастасия Астахова
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