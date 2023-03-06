Украинские военные в Артемовске пожаловались на плохую подготовку и низкие шансы выжить

Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) пожаловались на плохую подготовку и большие потери. Об этом они высказались в интервью изданию Kyiv Independent.

По данным СМИ, бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не дают времени на подготовку перед отправкой на фронт, а на обучение некоторых солдат уходит всего две недели.

По словам солдата по имени Сергей, командование обещало его сослуживцам, что их сначала отправят на вторую или третью линии. «А затем мы приехали сюда посреди ночи, и они сразу отправили нас в Артемовск», — заявил он.

Говоря о потерях, украинский военный врач Борис указал на то, что в его батальоне к середине декабря было 500 человек, а в начале февраля из них остались 150 бойцов. По оценке другого военнослужащего ВСУ, шанс вернуться живым с позиции в районе Артемовска равен 30 процентам.

Украинские минометчики также пожаловались на недостаток снарядов и необходимость использовать орудия 1930-1940-х годов. По их словам, для нанесения прицельного удара из таких минометов «требуется чудо». Помимо этого, им часто приходится использовать старые боеприпасы, которые либо не достигают цели, либо не взрываются.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ было принято решение о продолжении обороны Артемовска украинскими военными. Уточняется, что при этом также было запланировано усиление позиций ВСУ в городе.