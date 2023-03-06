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08:11, 6 марта 2023Путешествия

Американский Boeing совершил экстренную посадку на Кубе

Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел на Кубе из-за отказа двигателя

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку после взлета в кубинском аэропорту имени Хосе Марти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кубинскую авиационную корпорацию SA (CACSA).

Уточняется, что Boeing 737 направлялся из Гаваны в американский Форт-Лодердейл, штат Майами. Однако во время взлета выяснилось, что у воздушного судна отказал один из двигателей.

Пассажиров рейса эвакуировали. По данным кубинской корпорации, их состояние удовлетворительное. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула в Барселону, вернулся в аэропорт из-за воняющего фрукта. Источником вони оказался дуриан (фрукт из Юго-Восточной Азии, который запрещен к провозу в общественном транспорте во всей Азии из-за своего характерного запаха серы). Примерно через час после взлета датчики в грузовом отсеке среагировали на запах, и капитан принял решение развернуть самолет.

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Марина Совина
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