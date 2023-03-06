«Башнефть» ввела в эксплуатацию скважины с рекордным дебитом нефти

«Башнефть» запустила в промышленную эксплуатацию три скважины Саузбашевского месторождения

Компания «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», запустила в промышленную эксплуатацию три скважины Саузбашевского месторождения в Республике Башкортостан. Стартовый дебит самой продуктивной скважины составил 425 тонн нефти в сутки, что почти в 15 раз больше среднего дебита новых скважин, введенных в эксплуатацию в России в 2022 году (28,5 тонны в сутки по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, ЦДУ ТЭК). Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Высокий запускной дебит стал результатом комплекса современных технических решений, принятых на основе данных 3D-сейсморазведки и цифровой геолого-гидродинамической модели залежи, созданной совместными усилиями геологов «Башнефти» и компании «Башнефть-Добыча» (ключевой добывающий актив «Башнефти»).

Проводка скважин осуществлялась в режиме реального времени с использованием корпоративного программного комплекса «РН-ГОРИЗОНТ+». Этот программный комплекс, разработанный специалистами «РН-БашНИПИнефть», на основе данных фактического бурения обеспечивает оперативную корректировку траектории скважины.

Саузбашевское месторождение открыто в 1959 году, расположено в северо-западной части Башкортостана в Краснокамском районе, граничит с Арланским месторождением. Начальные извлекаемые запасы оценены в 32,3 миллиона тонн нефти.

