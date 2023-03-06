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16:03, 6 марта 2023Моя страна

Россиянин выиграл 365 бууз

Житель Улан-Удэ выиграл сертификат на годовой запас бууз

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Улан-Удэ местный житель выиграл сертификат на годовой запас бууз — 365 штук. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «МК».

Розыгрыш в рамках акции «Белый месяц удачи», которая была приурочена к празднованию Сагаалгана, провел городской «Водоканал». Побороться за главный приз могли жители Улан-Удэ, которые не имеют задолженностей за услуги холодного водоснабжения и внесли авансовый платеж при помощи мобильного приложения «Водоканала».

Всего участниками акции стали 283 россиянина. Имя победителя не называется. При этом известно, что торжественная церемония вручения сертификата состоится 10 марта.

Ранее в марте сообщалось, что сотрудники Бурятского театра оперы и балета в честь празднования Сагаалгана посоревновались в лепке бууз. Отмечалось, что в соревнованиях приняли участие девять команд.

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Варвара Кошечкина
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