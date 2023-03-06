В США заявили о сильном отставании в оборонной промышленности от России

Бывший разведчик Риттер: США значительно уступают России в оборонной промышленности

США значительно уступают России в оборонной промышленности. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он указал, что Россия не испытывает проблем с оружием и боеприпасами из-за их круглосуточного производства, чего, по его словам, нельзя сказать о странах-членах НАТО. «А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? <…> Нет!» — добавил Риттер.

Экс-разведчик также прокомментировал позицию Вашингтона, настаивающего на своей способности одержать стратегическую победу на Москвой. По его мнению, подобный сценарий невозможен.

В январе президент России Владимир Путин пообещал укрепление обороноспособности и обеспечение оперативной безопасности страны. Помимо этого, политик подчеркнул необходимость в ближайшее время решить вопросы, связанные с суверенным и независимым развитием России вопреки различным угрозам.