В США заявили о неоднозначном отношении властей к планам Киева по захвату Крыма

The Hill: администрация Байдена неоднозначно относится к планам Украины по захвату Крыма

Администрация президента США Джо Байдена неоднозначно относится к планам Украины по военному захвату Крыма и не готова их поддержать. Об этом сообщает газета The Hill.

По информации издания, сотрудники администрации «сохраняют неопределенность» в данном вопросе. В частности, они «неоднократно обходили стороной вопрос о том, будет ли Вашингтон поддерживать усилия Киева» в этом направления и откладывали разъяснение своей позиции «на потом». «Хотя должностные лица США говорили, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется ей для победы в войне, они не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму», — отмечает газета.

Журналисты предположили, что такая реакция связана с тем, что для успешного установления контроля над Крымом могли бы потребоваться тяжелые вооружения: дальнобойные ракеты, танки и самолеты.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.