«Аэрофлот» возобновит рейсы в популярный турецкий город

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Даламан с 6 апреля

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан с 6 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Так, отмечается, что с 6 по 27 апреля рейсы в популярный турецкий город будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. А уже начиная с 27 апреля, полеты будут осуществляться ежедневно. «Подробное расписание и билеты уже на сайте», — уведомили в компании.

Ранее в феврале стало известно, что с 27 мая «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в турецкий город Измир. Полеты будут осуществляться из Москвы на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.