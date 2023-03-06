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12:58, 6 марта 2023Путешествия

«Аэрофлот» возобновит рейсы в популярный турецкий город

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Даламан с 6 апреля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан с 6 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Так, отмечается, что с 6 по 27 апреля рейсы в популярный турецкий город будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. А уже начиная с 27 апреля, полеты будут осуществляться ежедневно. «Подробное расписание и билеты уже на сайте», — уведомили в компании.

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Ранее в феврале стало известно, что с 27 мая «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в турецкий город Измир. Полеты будут осуществляться из Москвы на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

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Фариза Бацазова
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