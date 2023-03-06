Телеведущая отказалась от мытья головы на три недели и поделилась опытом

Ведущая Стейси Соломон не мыла голову три недели и рассказала о неприятном запахе от волос

Британская телеведущая и певица Стейси Соломон отказалась от мытья головы на три недели и поделилась опытом. Соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что после недавнего рождения дочери впервые удалила загрязнения с волос. При этом она отметила, что за данный промежуток времени пряди стали чрезмерно жирными и от них начал исходить неприятный запах. Также она обратилась к своему супругу, актеру Джо Свэшу, похвалив его за терпение.

«Хочу поблагодарить своего мужа за то, что он спал рядом со мной ночь за ночью и не попросил развода. Из-за такого запаха, должно быть, нелегко было уснуть», — заявила Соломон. Помимо того, на размещенных кадрах она продемонстрировала, как расчесывает чистые волосы, указав, что у них появился приятный аромат.

В феврале трихолог Акта Бавалия из Лондона, Англия, раскрыла опасность редкого мытья головы. Так, отказ от данной процедуры служит причиной не только неприятного запаха, но и провоцирует раздражение, шелушение, зуд и воспаление, пояснила эксперт по волосам.