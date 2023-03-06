Forbes сообщил о «неестественном дисбалансе» в войсках Украины

Украинские войска не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования общевойсковых соединений. Об этом стало известно обозревателю журнала Forbes Дэвиду Эйксу.

В материале говорится, что Украина располагает лишь новыми боевыми машинами пехоты (БМП), а также легкобронированной техникой, которая, согласно современным стандартам, танками не являются. «Это привело к неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной», — считает Эйкс.

По мнению автора публикации, Киев не получил необходимого украинской армии состава техники для формирования сбалансированных общевойсковых формирований.

3 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США наращивают поставки оружия Украине и побуждают к этому страны Европейского союза. Он также отметил, что отправка вооружений Киева ложится тяжелым бременем на экономику европейских стран и отрицательно сказывается на уровне жизни граждан.