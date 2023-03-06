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16:16, 6 марта 2023Бывший СССР

Власти Днепропетровской области потребовали вернуть розданное год назад оружие

От жителей Днепропетровской области потребовали вернуть оружие, розданное им год назад

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Днепропетровской области Украины потребовали от жителей региона вернуть оружие, которое им раздали год назад после начала спецоперации России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Лысака.

«Граждане должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение десяти дней», — сообщил Лысак, отметив, что, после того как ситуация в регионе стабилизировалась, некоторые из жителей области вернули оружие, но не все.

По его словам, у местных украинских властей есть списки граждан, получивших оружие, однако от их публикации они пока воздержатся.

Ранее украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) пожаловались на плохую подготовку и большие потери. По данным СМИ, бойцам Вооруженных сил Украины практически не дают времени на подготовку перед отправкой на фронт, а на обучение некоторых солдат уходит всего две недели.

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Алевтина Запольская
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