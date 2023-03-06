ВМФ России получит корабли из российских комплектующих

«Известия»: ВМФ РФ получит линейку вспомогательных судов из отечественных комплектующих

Военно-морской флот (ВМФ) России получит линейку вспомогательных судов, которые будут полностью состоять из российских комплектующих. О плане поставки стало известно «Известиям».

Источники в военном ведомстве РФ сообщили изданию, что основные тактико-технические характеристики, а также предварительный облик новых единиц флота уже сформированы и утверждены. Основное требование к подрядчикам — новые суда должны быть созданы исключительно из отечественных комплектующих.

По данным издания, всего планируется построить две линейки вспомогательных судов. Корабли первой серии будут иметь универсальный корпус, на базе которого будут строиться разные суда, в частности плавучая мастерская и госпиталь. Во вторую линейку войдут разные по корпусам суда, в том числе малый танкер, буксир, килектор и универсальный корабль снятия физических помех и размагничивания.

Ранее правительство обязалось увеличить доли финансирования в грантах на создание отечественных аналогов комплектующих для различных отраслей промышленности. Минцифры и Минпромторг запустили биржу импортозамещения — электронную торговую площадку, позволяющую российским производителям и заказчикам взаимодействовать напрямую, без лишних бюрократических процедур.