Доктор Мясников раскрыл неочевидную причину постоянной усталости

Врач Мясников заявил, что препараты от гипертонии могут вызывать постоянную усталость

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидную причину постоянной усталости. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что ее могут вызывать препараты от гипертонии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Из малоизвестных причин, которые мы не помним, — лекарства. Многие гипертоники принимают лекарства, которые могут вызвать слабость», — отметил Мясников.

Помимо этого, врач сообщил, что усталость также могут вызывать бета-блокаторы, антидепрессанты, препараты для лечения судорог, а также стероидные гормоны. «Особенно если усталость началась недавно, [если] доктор недавно прописал новое лекарство», — пояснил медик.

Ранее Мясников предупредил о другом последствии приема препаратов от гипертонии. По словам специалиста, некоторые подобные лекарства также могут приводить к ночным кошмарам.