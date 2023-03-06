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14:56, 6 марта 2023Силовые структуры

Неизвестный установил растяжку с гранатой на двери подъезда в Москве

В Москве на двери подъезда жилого дома найдена подвешенная страйкбольная граната

Фото: katalinks / Shutterstock / Fotodom

В Москве на двери подъезда жилого дома обнаружена растяжка с предметом, похожим на гранату; опасности он не представляет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Жильцы заметили подозрительный предмет на двери дома, расположенного на улице Знаменские Садки утром 6 марта и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители провели осмотр и выяснили, что это страйкбольная граната.

В настоящее время силовики проводят проверку с целью установить причастных к растяжке.

6 марта сообщалось, что в подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже. У него обнаружили гранату. Дорогу на Набережной улице перекрыли, а на месте инцидента работают саперы и сотрудники ФСБ. Мужчина угрожал взорвать военкомат.

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Любовь Ширижик
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