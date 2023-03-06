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20:36, 6 марта 2023Силовые структуры

Россиянин из-за измены возлюбленной выстрелил в ее мать и взорвал гранату

В Новокузнецке мужчина из-за измены сожительницы выстрелил в ее мать и взорвал гранату

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Кемеровской области 65-летний мужчина взорвал гранату в квартире сожительницы. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, в Новокузнецке местный житель узнал, что сожительница ему изменяет. Тогда он пришел в ее дом на улицу Советской Армии. Однако в жилище находилась только 70-летняя мать его возлюбленной. Тогда фигурант выстрелил в пожилую женщину из самодельного оружия и взорвал гранату. После этого в квартире вспыхнуло пламя и выбило стекло.

Отмечается, что соседи вызвали службу спасения. Пожарным удалось потушить огонь, а пенсионерку госпитализировали. Предварительно, возгорание произошло из-за горючей жидкости, которую россиянин заранее подготовил и взял. Сам нападавший скончался, причины его гибели не уточняются.

По факту произошедшего следователи возбудили дело.

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Екатерина Власова
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